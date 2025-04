Simone Inzaghi ha parlato anche a Sky Sport dopo la qualificazione dell'Inter in semifinale: "Bellissima serata vissuta insieme ai nostri tifosi, contro una squadra fortissima che ha fatto due grandi partite. Noi abbiamo voluto a tutti i costi la qualificazione, ci godiamo questa serata frutto di grandissimo sacrificio. Ci siamo aiutati, solo così si può battere una squadra di questo livello".

Dopo il gol subito avete avuto una grande reazione.

"La lucidità mi ha colpito. Nella ripresa avevamo iniziato bene, siamo riusciti a pareggiare con Lautaro e a fare il 2-1 con Pavard. Negli ultimi quindici minuti il Bayern ha alzato l'intensità anche con gli ingressi di Coman e Gnabry. L'ammonizione? E' stata per Dimarco, fortunatamente non ha coinvolto me e Bastoni, che altrimenti saremmo stati in tribuna a Barcellona. Bisogna sempre calcolare chi si ha di fronte: il Bayern era stato quattro volte a San Siro e aveva vinto quattro volte. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, siamo contentissimi e pieni d'orgoglio. La nostra corsa vuole continuare, cercheremo di recuperare qualche giocatore che ci può dare una mano. Giusto godersi serate così: abbiamo realizzato una grande impresa. Non si può arrivare sempre in semifinale, siamo orgogliosi".