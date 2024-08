Quanto è importante ritrovare San Siro? A rispondere è Simone Inzaghi a Sky Sport prima di Inter-Lecce: "Senz’altro titornare a casa nostra davanti ai nostri splendidi è un immenso piacere. Manchiamo da quasi tre mesi. La squadra ha fatto una buona settimana e siamo pronti a fare un'ottima gara".

L’assenza di Lautaro ti preoccupa o pensi che la squadra possa tranquillamente assorbire la sua assenza?

"Lautaro ha avuto un affaticamento giovedì e con lo staff abbiamo preferito non rischiare per oggi. Abbiamo ottimi attaccanti per sostituirlo, ci saranno tanti cambiamenti quest'anno con un calendario così e secondo me siamo pronti".

Ci spieghi come Taremi è entrato in questa squadra abituata a questo campionato?

"È un giocatore esperto che conoscevamo già tutti, ma è stata una grandissima scoperta anche come ragazzo, lavora molto bene, è un professionsita e ci darà grandi soddisfazioni".

