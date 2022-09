Cosa ti dà più fastidio di questo momento? Questa la domanda introduttiva dell'intervista realizzata da Mediaset a margine di Inter-Bayern 0-2 con Simone Inzaghi, che ha risposto così: "Stasera (ieri sera, ndr) era una partita diversa rispetto a sabato, giocavamo contro un avversario fortissimo, la miglior squadra in Europa in questo momento a livello di intensità - le parole del tecnico nerazzurro -. Siamo partiti i primi 20' contratti dopo il derby, dopo il gol abbiamo fatto meglio. Dovevamo rimanere di più in partita, è diventato tutto più difficile col doppio svantaggio".

Il vero difetto dell'Inter è non concretizzare?

"Assolutamente sì, nel secondo tempo abbiamo creato due situazioni limpide e facile che avrebbero rimesso la gara in parità e poi ci saremmo giocati una mezzora finale diversa".