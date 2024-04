Quella di ieri contro l'Empoli è stata per Inzaghi la vittoria numero 100 da quando guida l'Inter. Risultato raggiunto in 150 panchine nerazzurre che lo inserisce di forza tra i migliori della storia della Beneamata. Considerando gli allenatori che hanno almeno 100 panchine, il piacentino si conferma il migliore per media punti nella storia dell'Inter dal dopoguerra. Meglio persino di Mourinho e Conte e il 100esimo successo in 150 match è un altro record raggiunto che lo posiziona al quarto posto, per cronologia, dopo Helenio Herrera, Trapattoni e Mancini da quando esiste la Serie A a girone unico, quinto in termini assoluti considerando anche Bersellini. Nessuno, però, vanta la sua media punti tra gli allenatori interisti dal dopoguerra. Di seguito la top 10.

10) EUGENIO BERSELLINI (1977-1982)

Media punti: 1,69

Partite: 207

91 vittorie, 77 pareggi, 39 sconfitte

9) ALFREDO FONI (1952-1955 e 1968-1969)

Media punti: 1,82

Partite: 102

67 vittorie, 41 pareggi, 29 sconfitte

8) HECTOR CUPER (2001-2003)

Media punti: 1,84

Partite: 110

57 vittorie, 31 pareggi, 22 sconfitte

7) GIOVANNI INVERNIZZI (1970-1973)

Media punti: 1,85

Partite: 111

59 vittorie, 28 pareggi, 24 sconfitte

6) GIOVANNI TRAPATTONI (1986-1991)

Media punti: 1,88

Partite: 233

126 vittorie, 60 pareggi, 47 sconfitte

5) HELENIO HERRERA(1960-1968 e 1973-1974)

Media punti: 1,95

Partite: 367

206 vittorie, 93 pareggi, 68 sconfitte

4) ANTONIO CONTE (2019-2021)

Media punti: 2,11

Partite: 102

64 vittorie, 23 pareggi, 15 sconfitte

3) JOSÉ MOURINHO (2008-2010)

Media punti: 2,12

Partite: 108

68 vittorie, 25 pareggi, 15 sconfitte

2) ROBERTO MANCINI (2004-2008 e 2015-2016)

Media punti: 2,12

Partite: 303

176 vittorie, 78 pareggi, 49 sconfitte

1) SIMONE INZAGHI (2021-oggi)

Media punti: 2,17

Partite: 150

100 vittorie, 25 pareggi, 25 sconfitte

