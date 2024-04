Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma la festa dell'Inter per celebrare lo scudetto della seconda stella con il pullman scoperto per le vie di Milano potrebbe andare in scena domenica. Negli uffici della Lega Serie A, inoltre, si sta parlando della possibilità di spostare la gara tra i nerazzurri e il Torino proprio il 28 aprile, nello slot delle 12.30.

