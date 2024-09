Marko Arnautovic si definisce 'pronto' alla vigilia della partita di Champions League dell'Inter contro la Stella Rossa in cui potrebbe fare il suo esordio da titolare in stagione. Nelle ore in cui si parla della scelta di Simone Inzaghi di lanciarlo dal 1' in coppia con Mehdi Taremi, l'attaccante austriaco ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre si allena ad Appiano Gentile con la didascalia in inglese 'ready UCL'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!