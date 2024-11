La Nazionale argentina ha svolto oggi la prima sessione di allenamento in vista delle sfide contro Paraguay e Perù, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Non era presente Lautaro Martinez, ancora alla ricerca della forma migliore che all'Inter ancora non si è vista: il Toro - fa sapere l'AFA - è atteso in ritiro nelle prossime ore, già in giornata, così come Alejandro Garnacho, Nicolás Tagliafico, Nehuén Pérez e Valentín Castellanos.



I 15 giocatori dell'Albiceleste che hanno già raggiunto il ct Scaloni si sono invece dedicati al lavoro in palestra, per poi scendere in campo e lavorare con la palla.

