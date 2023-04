Marco Materazzi gonfia il petto per la seconda finale di Coppa Italia in due stagioni raggiunta dall'Inter, che ieri sera non ha avuto problemi ad aver ragione della Juve battendola 1-0 grazie al gol di Federico Dimarco dopo l'1-1 dell'andata: "Orgoglioso di voi", ha scritto Matrix su Instagram, a corredo della foto 'Oh Rome, here we go again' usata dal club per celebrare il traguardo conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi.

