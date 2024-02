Aleksandar Stankovic gonfia il petto per esprimere con fierezza quanto fatto in Youth League dall'Inter Primavera, nonostante la dolorosa eliminazione subita ai playoff, dopo la lotteria dei rigori, per mano dell'Olympiacos: "È stato un percorso pieno di ostacoli in cui abbiamo dato tutto e che ci ha permesso di crescere come squadra. Orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo fantastico", ha scritto il numero 4 dei nerazzurri su Instagram.

