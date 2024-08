L'Inter si prepara per l'ultima amichevole della pre season contro il Chelsea, ma anche per la prima in campo della nuova maglia Away. La squadra di Inzaghi andrà in scena allo Stamford Bridge di Londra vestita di bianco, come ufficializzato dal post lanciato sui social dal club: "Pronte a risplendere a Stamford Bridge" si legge su X, dove la maglia da trasferta dei campioni d'Italia si schiera in posa con quella dei Blues.

