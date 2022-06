"Mi auguro che Sesto resti una alternativa per il nostro stadio". Parola di Paolo Scaroni , interpellato sull'argomento nel corso dell'intervento a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "La prima opportunità che avremo la coglieremo, e io mi auguro che Sesto si dichiari disponibile ad accoglierci come stadio - aggiunge il presidente del Milan -. Noi questo venerdì (Inter e Milan, ndr) incontriamo il sindaco Sala e diamo il via a quella procedura di consultazione popolare. Lavoriamo su San Siro e attendiamo le votazioni a Sesto, ci metteremo a lavorare alacremente su due fronti per arrivare a una soluzione che doti le due squadre di uno stadio efficiente e moderno".

Il numero uno del Diavolo si è esposto anche sul tema di un possibile asse con l’Inter per la costruzione del nuovo impianto a Sesto San Giovanni. Per Scaroni, infatti, "è tutto ovvio nel caso di San Siro", mentre "per l’ipotesi Sesto bisogna cercare riscontro nella volontà dell’Inter nell’incontro che abbiamo previsto tra Gerry Cardinale e Steven Zhang, che non si sono ancora incontrati. In quell’occasione andremo a esplorare il desiderio degli azionisti di sviluppare l’ipotesi a Sesto".

