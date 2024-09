L'Inter si prepara a scendere in campo per il derby di Milano, una delle partite più sentite e attese in città. Tutto San Siro è pronto con nuove esperienze realizzate insieme ai partner del Club per esaltare le emozioni della famiglia nerazzurra. Betsson.sport è per la prima volta Match Sponsor e per la stracittadina ha in programma un pre-show con giochi di luci e musica e attività di fan engagement all’interno dello stadio, di cui saranno personalizzate le iconiche colonne. 'Shades of Passion' è il concetto espresso dal Video Hero prodotto da Inter Media House e presentato da Betsson.sport: un’ode all’amore dei tifosi per i colori nerazzurri. Dalla collaborazione con il Jersey Partner nerazzurro nasce una nuova iniziativa: proprio i tifosi saranno protagonisti a San Siro grazie alla Passion Cam, pronta a catturare e mostrare in diretta sui maxischermi le emozioni e la passione dei supporter sugli spalti. Alcuni potranno vivere l’esperienza di fare da speaker e social media manager durante il match.

Campari estende la sua collaborazione con Inter per la match experience esclusiva del Pitchside Club, lo spazio impreziosito da una visuale senza pari a bordocampo, dove sono presenti altri brand partner come Unopiù e Casa Cipriani, garantendo un’esperienza ancora più memorabile ai tifosi. Per l’occasione, sarà aperta ufficialmente il nuovo Sports Pub, una nuova area di accoglienza che ha l’obiettivo di regalare ai supporter nerazzurri un luogo dove seguire la loro squadra del cuore anche in trasferta, oltre a diventare esperienza e punto di riferimento per le partite casalinghe. Sono così valorizzati al massimo potenziale gli spazi hospitality in entrambi i settori, rispettivamente Rosso e Arancio, creando spazi sempre più a misura del

tifoso, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze del target.

Dedicata ad esaltare l’identità nerazzurra, raccontando i valori del brand interista sfruttando a pieno la capacità produttiva e di innovazione della Inter Media House, è la nuova installazione LED all’interno del tunnel di accesso al campo. L’ingresso, completamente rinnovato con un’installazione unica in Europa, si propone come percorso immersivo carico di emozioni, con rappresentazioni dei più importanti simboli nerazzurri a creare un’atmosfera di concentrazione per i giocatori e, dall’altro lato, per trasmettere tutta l’ambizione di Inter, rendendo omaggio alla passione che i tifosi vivono quotidianamente per la squadra.

Domenica 22 settembre sarà una giornata storica: si disputeranno i derby delle prime squadre Maschile e Femminile e della Primavera. Nasce così la campagna Derby3 Day, per mettere in risalto la crescita della grande famiglia di Inter, una passione senza confini.