Sulla via del recupero dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box dopo la finalissima di Supercoppa a Riyad contro il Milan, Yann Bisseck è pronto a ritornare in campo per aiutare l'Inter su tutti i fronti, nella speranza, allo stesso tempo, di strappare la prima convocazione con la Nazionale tedesca maggiore, impegnata a marzo nella doppia sfida di Nations League contro l'Italia. E per quell'appuntamento l'ex Aarhus auspica di essere tra i prescelti di Julian Nagelsmann, fresco di rinnovo fino al 2028. "Penso che Bisseck sia un buon giocatore che ha ancora molte cose da migliorare", aveva detto di lui il ct della Mannschaft lo scorso novembre.

Un'apertura che il gigante nerazzurro ha preso come motivazione extra per far sempre meglio col club, come confermato in un'intervista di dicembre rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A: "Ovviamente, vorrei ricevere la prima chiamata dalla Nazionale, magari a marzo quando giocheremo qui (a San Siro, ndr) contro l'Italia: questa sarebbe una bella storia. Penso di essere sulla buona strada, le cose stanno andando bene".