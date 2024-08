In attesa di Inter-Al Ittihad, match in programma per questa sera alle 20.30 all'U-Power Stadium di Monza, il club nerazzurro rende note tutte le info necessarie. I cancelli verranno aperti dalle 18.30 in poi, mentre le biglietterie dello stadio di Monza saranno aperte dalle 15:30 con biglietti disponibili a partire da 10€ per la curva e 35€ per la tribuna.

I biglietti sono anche in vendita online sulla piattaforma Vivaticket, al link qui sotto. I cancelli dell'impianto apriranno alle 18:30, due ore prima del fischio d'inizio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!