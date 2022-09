Inutile girarci intorno: l'arrivo di Francesco Acerbi nell'ultimo giorno di mercato ha fatto felice soprattutto Simone Inzaghi, che ha preteso che il reparto difensivo fosse completato con il sesto elemento mancante. "Lo conosciamo, è un giocatore con tantissima esperienza e che ha già lavorato con me - ha detto il tecnico dell'Inter oggi in conferenza stampa -. E' un giocatore importante, un Nazionale, ci sarà di grande aiuto. Può fare il centrale e il braccetto, può essere importante come lo fu Ranocchia l'anno scorso facendo tante presenze. Ranocchia è stato preziosissimo per i nostri trofei".