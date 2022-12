Pur non trovando praticamente spazio nella Nazionale argentina in questi Mondiali, Guido Rodriguez , centrocampista del Real Betis, rappresenta uno dei nomi più appetibili sul mercato del club di Siviglia. Secondo il quotidiano Estadio Deportivo , qualche settimana fa sono venuti alla ribalta nomi di club di Premier League e Serie A come Liverpool, Manchester United e Roma, ma per il momento nulla si è concretizzato.

E ora, per il giocatore che andrà in scadenza nel 2024 e per il quale nessun passo avanti è stato fatto in tema di rinnovo, un'altra candidata potrebbe rivelarsi l'Inter, in cerca di eventuali sostituti per Roberto Gagliardini. L'amichevole in programma il prossimo 17 dicembre al Benito Villamarin potrebbe in tal senso rappresentare l'occasione per un colloquio tra gli uomini mercato nerazzurri e i dirigenti andalusi.