In attesa dell'offerta convincente in arrivo dal Manchester United, l'Inter continua a sondare più piste per l'erede tra i pali di André Onana. Uno dei nomi che si sta pian piano facendo largo in questo senso è quello di Hugo Lloris. Secondo le informazioni di Footmercato, l'esperto portiere 36enne è uno degli obiettivi dell'Inter e "nelle ultime ore le discussioni si sono accelerate", si legge.

Il contratto del francese con il Tottenham andrà in scadenza nel 2024, motivo per cui la società nerazzurra non pagherà una grossa cifra per strapparlo agli Spurs.

