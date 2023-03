Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, rilascia una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale svela i segreti del lavoro del club granata e parla anche delle manovre future in tema di mercato, compresi anche i riscatti dei giocatori attualmente in prestito come Valentino Lazaro, arrivato dall'Inter: "Mancano undici partite, nelle quali il giudizio può cambiare perché le prestazioni orientano le decisioni. Però il valore oggettivo dei giocatori ormai lo conosciamo. Ma abbiamo tempo". Un'altra vecchia conoscenza del mondo nerazzurro viene indicato da Vagnati come il giocatore che più lo ha sorpreso: "Sono felice dell’inserimento di Andreaw Gravillon, perché è stato un acquisto fatto l’ultimo giorno di gennaio appena era emerso l’infortunio di David Zima. Grazie al lavoro dello scout, eravamo pronti a sostituire un titolare. La professionalità del segretario, Andrea Bernardelli, ci ha consentito di poterlo schierare subito e Gravillon ha dimostrato di avere le caratteristiche da Toro".