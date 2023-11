Dopo le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano Beppe Sala (RILEGGI QUI), tocca a Giovanni Ferretti De Luca fare il punto sul nuovo stadio dell'Inter. Il primo cittadino di Rozzano ne ha parlato ai microfoni di Sportitalia.

L'incontro con la Regione per parlare di viabilità è un ulteriore passo avanti, verso lo stadio a Rozzano?

"Me lo auguro. Non so quale sia stato l'argomento dell'incontro, dunque mi viene difficile dire la mia. Certo che, se dovessero aver parlato dello stadio ne sarei contento. Significherebbe che la cosa sta procedendo".

Dal suo punto di vista la viabilità non è un problema?

"È chiaro a tutti un concetto, che l'Inter conosce perfettamente perché l'abbiamo messo subito sul tavolo: insieme allo stadio dovrà essere pensato un piano per la viabilità ed i trasporti, che dovranno essere ripensati. Per quanto la zona sia ben fornita 70.000 persone sono un numero alto e l'Inter questo numero lo raggiunge ogni domenica".

Prossimi passi: lo studio di fattibilità e quindi la presentazione di un progetto?

"Esatto. Il nostro lo abbiamo fatto, ora siamo in attesa: la palla ce l'ha l'Inter con lo studio di fattibilità ed il progetto da presentare".

Da qui alla presentazione del progetto teme qualcosa, oppure la strada è segnata?

"Sono uno molto pragmatico e con i piedi per terra: finché non verrà presentato un progetto vero e proprio io credo che tutti gli attori siano ancora in campo e possano giocare la partita".

