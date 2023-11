All'indomani dell'incontro con l'Inter andato in scena a Palazzo Lombardia, nel quale il CEO Alessandro Antonello gli ha illustrato il progetto per il nuovo stadio a Rozzano, Attilio Fontana, presidente della Regione, ha parlato così ai microfoni di TGR dell'esito dei colloqui: "Mi sembra un'ottima proposta, a livello decisionale poi sono scelte che riguardano loro; noi faremo quello che ci compete - le sue parole -. Chiederemo dei tavoli per affrontare quelli che sono alcuni piccoli problemi di carattere urbanistico".

I passi che il club nerazzurro sta muovendo per allontanarsi sempre più da Milano, al pari di ciò che sta facendo il Milan diretto a San Donato, trovano la forte opposizione del sindaco Beppe Sala: "Le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io ritengo che sia un errore clamoroso non farlo a Milano. Non so quanti vigili ha Rozzano, come fa a schierare cento vigili quando c'è la partita? Si stanno raccontando anche un sacco di frottole. Sento dire che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Credo che sia un errore macroscopico delle società, ma credo che dal loro punto di vista possono recriminare il fatto che da noi ci sono il vincolo e le nostre lentezze, non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi. Non voglio considerare questa partita finita".

