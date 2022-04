Tra le tre partite delle ore 15 del 32° turno di Serie A spicca Napoli-Fiorentina. Al Maradona passa in vantaggio la Viola con la sassata sotto la traversa di Nico Gonzalez nel primo tempo, poi nella ripresa arriva la reazione azzurra con il preciso destro del neo-entrato Mertens. Il definitivo controsorpasso dei gigliati è opera di Ikoné, che trova il primo gol nel campionato italiano con un potente mancino a incrociare, e della grande iniziativa personale di Cabral. Nel finale timbra il cartellino anche il solito Osimhen, ma non è sufficiente per ribaltare la situazione: la squadra di Spalletti perde 3-2 in casa e viene agganciata dall'Inter (che ha una partita in meno ed è in vantaggio negli scontri diretti) a quota 66 punti in classifica.