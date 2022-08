Attraverso un comunicato ufficiale, " Aston Villa e Chelsea possono confermare che i club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo di Carney Chukwuemeka . Al 18enne - prosegue la nota - è stato concesso il permesso di recarsi a Londra per discutere di entrambi i termini personali e sottoporsi a visite mediche".

Un affare che potrebbe essere legato in qualche modo anche a Cesare Casadei. Chukwuemeka, accostato in questi giorni anche al Milan, è infatti un centrocampista classe 2003 (proprio come l'interista) di grande prospettiva: da non escludere che i Blues abbiano mollato la presa sul nerazzurro dopo l'alta richiesta dell'Inter, decidendo poi di cambiare obiettivo.