Il giorno dopo l'esordio assoluto in Serie A i sentimenti di Filip Stankovic sono contrastanti, anche se è l'orgoglio a prevalere sull'amarezza per la sconfitta accusata dal Venezia contro l'Atalanta: "Tante emozioni, nonostante il risultato - il messaggio scritto su Instagram dal figlio d'arte, lanciato ieri da Eusebio Di Francesco al posto di Jesse Joronen a difesa dei pali dei lagunari -. Lavoriamo per crescere. Il debutto in Serie A, un ricordo indelebile. Grazie Venezia".

