Nel corso di un'intervista rilasciata ai colleghi di Gazzetta.it, Zlatan Ibrahimovic ha ripensato all'amarezza provata per il doppio euroderby , quello che ha regalato la finale di Champions League agli acerrimi rivali cittadini: "L’Inter è la più forte in Italia, sulla carta - le parole dell'attaccante rossonero -. Hanno molta più esperienza e giocatori che erano più pronti del Milan. Che non è una scusa, non ci sono scuse. Perché poi quando metti in campo 11 contro 11, da lì si gioca. E loro hanno fatto meglio di noi".

Il 10 giugno c''è Inter-Manchester City, ha un sacco di amici... Ha deciso per chi tiferà?

"Amici o nemici? Non posso tifare per nessuno, perché gioco nel Milan e l’Inter è in finale. Ho giocato nel Manchester United, il City è in finale. Spero sia una bella partita".

