Nel pomeriggio, durante la seduta che andrà in scena a Ezeiza, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, inizierà a delineare la squadra che giocherà a Lima contro il Perù. Stando a quello che filtra dal ritiro della squadra campione del mondo, dovrebbe essere riproposto quasi in blocco l'11 che ha battuto il Paraguay al Monumental, con una sola, grande novità: il probabile impiego di Lionel Messi dal via. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, dopo un colloquio tra l'asso dell'Inter Miami e l'allenatore, una scelta che riguarda da vicino anche Lautaro Martinez: se l'ex Barcellona dovesse tornare nella formazione titolare, il Toro si giocherebbe il posto con Julian Alvarez, col quale aveva condiviso l'attacco nella scorsa partita. Lo riporta Tyc Sports.

