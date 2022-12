Finalissima da non perdere quella di domenica tra Argentina e Francia. Non a caso che per l'occasione l'Albiceleste 'convoca' tutti: la Seleccion di Scaloni quel giorno sarà al completo. Nico González e Joaquín Correa, i grandi esclusi dell'ultimo minuto per via degli infortuni, torneranno col resto dei compagni in Qatar per accompagnarli nel match più importante. "La Federcalcio argentina li ha invitati alla finale" e i due giocatori sarebbero in viaggio per Doha.