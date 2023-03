Valentin Carboni non ha trovato minuti nelle due amichevoli dell'Argentina, ma il giovanissimo attaccante dell'Inter ha sfruttato al meglio la convocazione di Lionel Scaloni per mettersi in mostra. Secondo quanto riportato dal giornalista Gaston Edul di TycSports, lo staff tecnico dell'Albiceleste è rimasto molto impressionato dalla qualità del classe 2005.