Dopo i 77' in campo contro l'Ecuador, Lautaro Martinez potrebbe tirare il fiato nell'impegnativa trasferta dell'Argentina in Bolivia. Secondo TyC Sports, infatti, il ct Scaloni pensa a delle novità di formazione e una di queste potrebbe riguardare il Toro: tra i punti fermi dell'attacco dell'Albiceleste a La Paz ci saranno ancora Angel Di Maria e Lionel Messi, che si è allenato con il resto dei compagni, ma "anche Julian Alvarez potrebbe avere la sua chance dopo essere entrato in panchina all'esordio delle qualificazioni sudamericane", si legge. L'attaccante del City completerebbe così il tridente della Seleccion.

