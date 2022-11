Dopo il ko contro l'Arabia Saudita, Lionel Scaloni studia le mosse di formazione per far riprendere la corsa dell'Argentina verso la fase finale del Mondiale. Secondo TyC Sports, per la sfida contro il Messico possono essere diversi i cambi di formazione: tra le varie novità e i numerosi ballottaggi non è compreso il nome di Lautaro Martinez. Il Toro sarà regolarmente al centro del tridente completato da Messi e Di Maria.