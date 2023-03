L'Argentina si prepara al test contro il Curaçao nella seconda amichevole dopo il successo nei Mondiali in Qatar. A Santiago del Estero dovrebbe rivedersi in campo dall'inizio anche Lautaro Martinez: secondo TyC Sports, infatti, l'attaccante dell'Inter agrà al centro del tridente completato da Messi e Di Maria. Da capire se a gara in corso potrà esserci spazio anche per Valentin Carboni.

