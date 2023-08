Cresce il debito verso il fondo Usa per l’Inter targata Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha ottenuto dal fondo statunitense Oaktree Capital un finanziamento da 275 milioni, destinati a diventare quasi 400 il 20 maggio 2024 quando scadrà il termine ultimo per restituire la somma. Come scrive il quotidiano Tuttosport, Zhang ha tre strade davanti: restituire entro la suddetta data la cifra, perdere il controllo dell’Inter o cercare di rifinanziare il prestito spostando la scadenza più avanti.

I suoi consulenti gli hanno consigliato di attendere qualche mese prima di avviare qualsiasi trattativa di rifinanziamento allo scopo di sperare in condizioni di mercato favorevoli e tassi meno elevati. Rifinanziare direttamente con Oaktree o cercare un altro operatore finanziario restano ipotesi quelle percorribili per Zhang. Ovviamente tutti questi problemi si riflettono sul mercato della squadra, con Marotta e Ausilio che dovranno fare i conti coi pochi soldi a disposizione.

Daniele Luongo