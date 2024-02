Da domani saranno cento giorni alla scadenza del rimborso del prestito di Suning Oaktree, oltre 300 milioni di dollari comprendendo gli interessi. Come riporta oggi Tuttosport, si tratta di uno snodo fondamentale per il futuro dell'Inter. Due le possibili strade: il rifinanziamento oppure l'uscita di scena di Zhang e una cessione da parte di Oaktree a chi vorrà subentrare.

Una vendita di Suning è complicata, col poco tempo a disposizione. I possibili acquirenti hanno interesse ad attendere che subentri Oaktree. In ogni caso il club si è rialzato rispetto ai tempi burrascosi della pandemia, tanto che dei 275 milioni di prestito ce ne sono 100 inutilizzati e i ricavi sono saliti molto grazie all'ultimo percorso in Champions. Saliranno ancora col Mondiale per Club 2025, senza contare quanto ricavato dalle importanti cessioni di questi anni.

Sportivamente il momento è propizio e se davvero la società dovesse centrare la seconda stella sarebbe un passaggio epocale, al di là della distanza da cui sta lavorando Zhang, che non si vede in Italia da agosto e in Cina ha a che fare con un momento delicato per Suning.