Piovono conferme sull'imminente trasferimento di Arturo Vidal al Flamengo . Dopo le notizie in arrivo dal Cile e il like social del giocatore, Tuttosport fa il punto della situazione specificando che quanto sta accadendo può essere un assist importante da sfruttare per l'Inter.

Secondo TS, infatti, "risulta difficile che il cileno possa pretendere i 4 milioni necessari per sciogliere l’opzione che prevede il prolungamento del contratto con l’Inter per tutto il 2022-23 - si legge -. Difficile però che non si arrivi a un incentivo all’esodo, considerando che se Vidal dovesse rimanere l’Inter sarebbe costretta a garantirgli 9.5 milioni, un’enormità per il monte ingaggi considerato che Steven Zhang, al contrario, ha chiesto che il totale dei costi venissero abbattuti del 15%".