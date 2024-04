Lo scudetto in tasca in netto anticipo fa felice l'Inter e Suning, atteso da 23 giorni decisivi per definire il futuro. Il 20 maggio il presidente Steven Zhang dovrà infatti restituire a Oaktree il prestito da 275 milioni ottenuto nel 2021, altrimenti rischierà di perdere il controllo del club: come ricorda Tuttosport, la scorsa settimana è rimbalzata la voce di un accordo con il fondo statunitense Pimco per un nuovo finanziamento da 400 milioni che permetterebbe a Zhang di rimborsare Oaktree e proseguire a tenere il controllo dell'Inter almeno fino al 2027.

Anno che coincide anche con la scadenza del contratto di Beppe Marotta che nei giorni scorsi ha annunciato comunicati imminenti sulla questione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. "Con il prestito di Pimco, Zhang andrebbe avanti, salvo ricevere nei prossimi mesi un'offerta per la cessione del club, valutato da Suning intorno al 1.2/1.3 miliardi di euro (ci sono sempre voci su interessamenti da parte del mondo arabo)", chiosa TS.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!