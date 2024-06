I discorsi col Genoa per Josep Martinez hanno inevitabilmente aperto la porta anche a discussioni riguardanti Albert Gudmundsson. Così scrive oggi Tuttosport, secondo cui l'Inter si è aperta un canale preferenziale in vista di una trattativa che sarà certamente più complessa rispetto a quella del portiere. L'islandese resta il primo obiettivo per l'attacco, ma servirà prima l'uscita di Arnautovic.

A quel punto, sottolinea ancora il quotidiano, occhio a Satriano come contropartita perché l'uruguaiano è gradito al Genoa.