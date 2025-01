Su Tuttosport arrivano aggiornamenti riguardo alla situazione di Stefan de Vrij. L'articolo è in realtà una panoramica su tutti i casi riguardanti i giocatori in trattativa per rinnovare il contratto.

Secondo quanto riportato, l'olandese aspetta una chiamata da Marotta e Ausilio per parlare del prolungamento. Il giocatore olandese, tra i migliori anche ieri contro l'Atalanta, vorrebbe un contratto biennale.