Come ricorda Tuttosport, a proposito del mercato dell'Inter, il primo reale acquisto per la nuova stagione era stato Buchanan, per il quale si era deciso di anticipare i tempi a gennaio dopo il ko di Cuadrado. Dopo il canadese, con larghissimo anticipo, Ausilio e Marotta hanno poi chiuso gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski. Il poker di tesseramenti l'ha chiuso Martinez, vice Sommer con sguardo a un'eventualità titolarità in futuro.

Nel frattempo - spiega TS - Oaktree chiudeva i rinnovi di Barella, Lautaro e Inzaghi, trattenendo tutti i big della seconda stella.

Poi sono cominciati i 'no' della proprietà, ad esempio quello per lo svincolato Hermoso. Ai nerazzurri manca ancora un sostituto di Buchanan (Yarek Gasiorowski il preferito, ma il Valencia vuole 15 milioni: troppi) e Inzaghi vorrebbe una quinta punta (preferibilmente un giocatore in grado di saltare l’uomo creando superiorità numerica e, soprattutto, capace di giocare sulla trequarti per permettere all’Inter di passare al 3-4-1-2). Non c'è fretta.