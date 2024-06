L'asse Milano-Genova è particolarmente caldo in queste settimane e non solo per la trattativa Martinez col Genoa. Secondo Tuttosport, infatti, c'è un forte interessamento dei nerazzurri per Giovanni Leoni, diciassettenne difensore della Sampdoria che potrebbe passare all'Inter e poi restare in prestito un altro anno ai blucerchiati.

Tra le parti si sta discutendo anche l'idea di un ritorno a Genova di Sebastiano Esposito, mentre Audero è tornato in blucerchiato dopo il prestito a Milano.