La stagione di Lautaro Martinez è cominciata alla grande e anche su Tuttosport si sottolineano le gesta dell'argentino arrivato al dodicesimo gol in questo campionato. L'attaccante è in linea con le annate da 36 di Higuain nel 2015-16 e Immobile nel 2019-20 (quest'ultimo allora allenato da Inzaghi). In proiezione, in realtà, il "Toro" potrebbe arrivare addirittura a 41 tenendo questo ritmo, ma in realtà Immobile a questo punto era già a quota 13. Era invece a 19 Angelillo, che nel 1958-59 si fermò a 33.

Sembra un Lautaro migliore da quando ha vinto il Mondiale e ancor più con la fascia di capitano. Nell'anno solare 2023 solo Kane ha finora segnato più di lui, 30 gol contro 26. Nella graduatoria all-time dei nerazzurri ci sono Vieri a 123 gol e Icardi a 124, ottavo di sempre. Lautaro è a 115. Al momento ha segnato il 42% dei gol nerazzurri di quest'anno.

Presto arriverà in città il procuratore Alejandro Camaño e allora l'ingaggio da 6 milioni annui potrebbe avvicinarsi agli 8,5 che aveva Lukaku. Il punto di caduta, si legge sul quotidiano, non sarà lontano da l'.