Meno di un anno dopo il passaggio al Torino, Raoul Bellanova ha triplicato la sua valutazione. E' costato 7 milioni più uno di bonus, ma secondo quanto riportato da Tuttosport a gennaio sono già arrivati dei sondaggi e i granata hanno dato una valutazione attorno a quota 15. Oggi si ragiona già tra 20 e 25 milioni.

L'Inter non ha potuto trattenerlo: avrebbe confermato il giocatore, si legge, solo in prestito con obbligo di riscatto dodici mesi dopo e probabilmente gli avrebbe garantito un altro anno da comprimario, non da titolare come in granata. Dove ha avuto un rendimento altissimo, tanto che in Premier League ci sono quattro club che lo stanno seguendo: Chelsea, West Ham, Manchester United, Aston Villa. E la convocazione all'Europeo sembra molto probabile.