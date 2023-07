Dopo l'incontro andato in scena ad inizio settimana, l'Inter ha rallentato nella corsa ad Alvaro Morata. Lo spagnolo è uno dei preferiti di Inzaghi, ma i nerazzurri sono lontani da dalla possibile intesa con l'Atletico Madrid: la proposta interista dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni (bonus compresi) da pagare in più rate, mentre i Colchoneros continuano a chiederne 21, forti dell'interessamento di Roma, Juventus e di qualche club arabo.

È anche per questo motivo che l'Inter, assicura oggi Tuttosport, ha deciso di 'parcheggiare' Morata per fiondarsi con convinzione su Folarin Balogun, 22enne statunitense dell'Arsenal valutato dai Gunners più di 40 milioni. "L’Inter sta pensando di fare una prima proposta all’Arsenal puntando su quanto stanziato per Lukaku: quindi un’offerta di prestito oneroso intorno ai 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 35, più vari bonus che potrebbero spingere l’asticella sopra quota 40 e dunque andare incontro ai desiderata dei Gunners", spiega TS.

Il costo dell'ingaggio del gioiellino americano sarebbe più basso di quello di Morata (6 milioni netti) e potrebbe inoltre beneficiare del Decreto Crescita per il lordo. Le alternative che portano a Scamacca, Beto e Taremi, comunque, non sono ancora da scartare.

