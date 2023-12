Dopo l'interesse tiepido manifestato da PIF qualche tempo fa, ora l'Arabia Saudita torna a rivolgere la sua attenzione verso l'Inter. Questa volta, stando a Tuttosport, in veste di partner commerciale. Sarebbero soprattutto di questa natura le negoziazioni in corso tra il club nerazzurro e il governo di Riad. Un indizio, aggiungono i colleghi del quotidiano torinese, arriva dalle mosse di un altro club italiano, la Roma, che negli ultimi tempi ha condiviso alcune scelte a livello di sponsorship, in particolare la decisione di affidarsi a Digitalbits, poi insolvente a causa della crisi che ha travolto le criptovalute; le affinità sono proseguite in seguito con Qatar Airways.

Diverso il discorso macro a livello societario: per il cambio di proprietà, stando a TS, l’indirizzo non dovrebbe essere a Riad. "Al netto di un rifinanziamento del debito con Oaktree, la svolta potrebbe arrivare non prima della fine di questa stagione quando scadrà il termine del rimborso del prestito del fondo californiano a Suning", si legge.