E' come una finale. Ci si gioca l'accesso agli ottavi di Champions League, domani contro il Viktoria Plzen e l'Inter si ritrova davanti non solo l'opportunità di superare il turno ma anche quella di prendersi un incasso fondamentale per far respirare la cassa. Eventualmente, infatti, "l’Inter incasserà una ventina di milioni che saranno architrave per proporre un rinnovo da 6 milioni a stagione più bonus a Milan Skriniar il cui contratto - va ricordato - andrà pericolosamente in scadenza a giugno - come scrive Tuttosport - Il fatto che Marotta e Ausilio abbiano deciso di posticipare l’appuntamento a dopo la gara con il Plzen spiega da sé quanto sia importante centrare l’obiettivo. All’Inter confidano di riuscire a rinnovare il contratto al centrale e, in tal senso, ogni mossa fatta nelle ultime settimane dal club è funzionale a far capire al ragazzo la centralità che ha nel progetto: a Skriniar è stata data la fascia da capitano ed è stato scelto come testimonial per la 3ª maglia sfoggiata a Firenze".