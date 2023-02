Squadra che vince il derby non si cambia. Secondo Tuttosport, Simone Inzaghi, salvo sorprese, domenica sera dovrebbe schierare la stessa Inter che è scesa in campo a Riyadh, trionfando 3-0 con il Milan nella finale di Supercoppa italiana del 18 dicembre. In difesa, quindi, Milan Skriniar torna a completare come braccetto destro il trio con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni davanti ad André Onana. In mezzo al campo l'ex Hakan Calhanoglu agirà da play, mentre Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan si posizioneranno ai suoi lati; sulle corsie largo a Federico Dimarco e Matte Darmian, che torna nella consueta casella di quinto. Anche in attacco ci sono pochissimi dubbi: Edin Dzeko + Lautaro Martinez.