Depennato dalla lista degli obiettivi per la difesa il nome di Ricardo Rodriguez, l'Inter - secondo Tuttosport - ora concentrerà le sue attenzioni soprattutto su Jakub Kiwior, giocatore che mette d'accordo tutte le anime della società, destinato a lasciare l'Arsenal per far posto a Riccardo Calafiori. Il polacco ha risposto 'picche' al Bologna, ma ha aperto a un ritorno in Italia, dove la pista nerazzurra si accenderebbe qualora i Gunners aprissero un prestito con diritto di riscatto.

Intanto, parallelamente al profilo dell'ex Spezia, dalla Francia è rimbalzato un nome nuovo, vale a dire Nathan Zeze, 19enne centrale franco-ivoriano di piede sinistro del Nantes, che avrebbe rispedito al mittente un'offerta proprio dei milanesi da 13 milioni di euro, comprensivi di bonus.

Proseguono, infine, con la Samp i discorsi per Giovanni Leoni, che il club nerazzurro vorrebbe acquistare abbassando il prezzo del cartellino (5-6 mln) con l’inserimento di una contropartita, per poi lasciarlo in prestito in Liguria. In settimana, si legge sul quotidiano torinese, ci saranno nuovi contatti con Pietro Accardi, ds blucerchiato, per capire la fattibilità dell'affare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!