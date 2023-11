Tuttosport torna sul dibattito riguardante il ruolo, da favorita o meno, dell'Inter nella corsa scudetto. Analizzando le dichiarazioni di Inzaghi si vede come fin dal primo giorno non si sia tirato indietro indicando nella seconda stella il grande obiettivo stagionale, in compenso ha voluto rimarcare come certamente sul mercato i nerazzurri non siano stati una squadra che ha fatto grandi investimenti (se non a fronte di dolorose cessioni).

Come sottolinea il quotidiano, quando Inzaghi ha parlato di scudetto per la prima volta la convinzione era quella di avere in attacco Romelu Lukaku. Con Thuram e Lautaro sarebbe stato un attacco anche migliore di quello dell'anno scorso. Il belga, poi, non è arrivato, e sono stati ceduti Brozovic e Onana. Per rafforzarsi si è pescato anche tra giocatori come Cuadrado e Sanchez che hanno qualche anno in più. Per Tuttosport, quello sul mercato è stato un capolavoro, considerando anche che all'inizio del percorso Inzaghi si è ritrovato senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen, rimpiazzato a zero da Calhanoglu, a cui più avanti nel tempo sono stati aggiunti sempre tra i giocatori a scadenza altri due titolari come Mkhitaryan e Thuram, nonché Acerbi pagato pochissimo. "Povera sì, ma bellissima", chiosa il quotidiano.