L'operazione Yann Sommer va chiusa per avere il portiere ad Appiano Gentile entro domenica. Questo perché in quella giornata, come spiega Tuttosport, l'Inter volerà in Giappone in tournée. Lo svizzero è in uscita, ma il Bayern Monaco sta cercando di capire le condizioni reali di Neuer prima di lasciarlo partire. "Thomas Tuchel, nonostante in rosa abbia Alexander Nübel (reduce dal prestito al Monaco) e Sven Ulreich, non vorrebbe liberare tanto facilmente Sommer. O meglio, sarebbe disposto a farlo soltanto se verrà preventivamente acquistato dal Valencia Giorgi Mamardashvili, erede designato di Neuer", spiega il quotidiano.

Dal Bayern Monaco potrebbe arrivare in prestito anche Ryan Gravenberch, di cui si è parlato con l'agente Enzo Raiola qualche giorno fa. In porta si andrà decisi anche su Trubin, ma non alle richieste da 45 milioni fatte dallo Shakhtar. Eventualmente è pronto Audero, proposto da Tinti.