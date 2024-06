Davide Frattesi resterà all'Inter. Non che ci fossero dubbi, ma i nerazzurri (come riporta oggi Tuttosport) non hanno alcuna intenzione di cedere il giocatore a chicchessia, tanto meno alla Roma che ci ha fatto un pensiero. Lo vorrebbe infatti nella Capitale Daniele De Rossi, che sta cercando sul mercato uno o due centrocampisti.

De Rossi sta cercando proprio profili "alla Frattesi", box to box, e si è detto molto rammaricato perché il vivaio giallorosso ha perso un giocatore come l'azzurro (a segno anche ieri in nazionale). Lo stesso Frattesi si aspetta più opportunità l'anno prossimo, in una stagione nella quale ci saranno anche più partite da affrontare, ma anche uno Zielinski in più nella rosa. Lecito pensare che possa esserci un calo di Mkhitaryan, cisti i 35 anni. In ogni caso Frattesi è ritenuto una colonna del presente e del futuro nerazzurro.

Per cambiare le carte in tavola, secondo il quotidiano, servirebbe una proposta da almeno 45 milioni di euro. Difficile arrivi un assegno del genere.