Il mercato a saldo zero dell'Inter viene confermato anche da Tuttosport. Gli arrivi degli svincolati Zielinski e Taremi saranno in parte finanziati dai risparmi dei contratti in scadenza di Cuadrado, Sensi, Klaassen e probabilmente Sanchez. L'obiettivo della dirigenza è comunque resistere per trattenere i big in rosa: da chi potrebbero arrivare i soldi per comprare il difensore centrale, un quarto attaccante come Gudmundsson o il vice Sommer?

TS non ha dubbi: dalla cessione di Dumfries, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e vale 30-35 milioni, e sui riscatti di altri giocatori in prestito. Complicato quello di Correa da parte del Marsiglia (obbligo a 10 milioni solo con la qualificazione Champions), ma attenzione anche al possibile addio di Arnautovic. Tornerà a Milano anche Radu, prestato al Bournemouth con un riscatto fissato a 8 milioni. "E poi ci sono tanti giovani: alcuni che il club non vorrebbe sacrificare - Valentin Carboni su tutti (ma se dovessero arrivare 30 milioni?), come anche Zanotti, Pio Esposito e Filip Stankovic; altri per i quali sono in ballo dei riscatti che a Milano sperano siano pagati, come gli 8 milioni per Agoume dal Siviglia o i 7 per Vanheusden dello Standard Liegi. Il Cagliari potrebbe acquistare Oristanio per 4 milioni", scrive il quotidiano torinese.

