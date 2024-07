Dopo il gol realizzato in amichevole contro il Lugano, continua a tener banco il futuro di Joaquin Correa e soprattutto la sua eventuale permanenza all'Inter. Come sottolinea Tuttosport, il Tucu non è nuovo a offrire grandi prestazioni in pre-season, salvo poi spegnersi quando si comincia a fare sul serio. Ecco perché le strade dell'argentino e del club sono destinate comunque a separarsi.

All'Inter serve incassare circa 8 milioni di euro per evitare una minusvalenze. Almeyda e l’Aek Atene farebbero carte false per Joaquin, ma l’ingaggio del Tucu è decisamente troppo elevato. Problemi che in Arabia e Turchia non avrebbero, ma per ora i sondaggi sul giocatore non si sono trasformati in qualcosa di più concreto, così come gli approcci tentati da Siviglia e Lazio. L'attaccante, dal canto suo, dovrà continuare a mettersi in mostra quando chiamato in causa,